L’Arsenal perderà un attaccante, e non sembra più essere Aubameyang, con cui hanno trovato l’intesa per il rinnovo di contratto. Piuttosto si tratta di Alexandre Lacazette, accostato in sede di mercato anche alla Juventus. Come riporta il Daily Star, l’attaccante francese sarebbe seguitissimo dall’Atletico Madrid, che avrebbe anche presentato un’offerta pari a 33 milioni di euro. Ore di riflessione in casa Gunners, il futuro di Lacazette verrà deciso una volta definito quello di Aubameyang.