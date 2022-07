Il futuro di Nahuel Molina è sempre più lontano dall'Udinese, rassegnato ormai dall'idea di perdere il proprio gioiellino in questa sessione di mercato. Su di lui c'è da tempo il forte interesse della Juve, ma la valutazione di circa 30 milioni da parte dei friulani è considerata eccessiva. Resta comunque da battere anche la concorrenza dell'Atletico Madrid che, stando a quanto riportato da Il Messaggero Veneto, non sembra intenzionato a mollare la presa per il calciatore.