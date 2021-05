Tutta Europa su Robin Gosens. La sua seconda stagione ad altissimi livelli ha convinto tanti top club europei a chiedere informazioni sul suo conto all’Atalanta, che dal canto suo non ha necessita di cedere a prezzo di saldo il tedesco. Per questo il prezzo resta alto, circa 40 milioni di euro. Leicester avvisato, che vorrebbe ripetere l’operazione Castagne. Juventus e Inter avvertite, ovvero i club che hanno mostrato più interesse in Italia interesse.