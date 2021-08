L'allenatore dell'Atalantaha parlato in seguito all'amichevole vinta 2-1 contro il Pordenone del futuro del difensore centrale ex Juve, nel mirino di Fabio Paratici per un posto nella difesa del Tottenham. Come possibile sostituto del centrale argentino, l'Atalanta ha acquistato dal Verona il giovane Lovato: "Se dovesse essere lui il sostituto di Romero siamo a posto. Adesso dobbiamo valutarlo, ma ha già giocato tre amichevoli. L'investimento fatto per lui è stato importante".