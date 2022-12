Continua a rimanere in orbita Juve il nome di Giorgio Scalvini, difensore-centrocampista che sta incantando con l'Atalanta di Gasperini, tanto da aver attirato su di se le attenzioni di numerosi club europei. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport infatti, sul giovane talento della Dea ci sono anche Cty, Liverpool e Bayern Monaco, con i nerazzurri che fanno sapere di lasciarlo partire per una cifra non inferiore ai 40 milioni di euro.