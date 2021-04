1









Domenica pomeriggio la Juventus andrà a giocare su un campo sempre ostico come quello dell'Atalanta di Gasperini, che tra i suoi perni ha il centravanti colombiano Duvan Zapata. Un attaccante che la Juve ha monitorato in questi anni e che continua a essere uno dei nomi ideali per qualsiasi squadra che voglia arricchire il proprio reparto offensivo. Ma chiaramente la Dea non svende un giocatore del suo calibro: come riporta Todofichajes.com Zapata costa non meno di 50 milioni di euro. Il suo contratto col club bergamasco scade nel 2023.