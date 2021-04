5









Potrebbe essere giunta al termine l'esperienza alla Juventus di Alex Sandro. Dopo aver impressionato nelle prime stagioni in bianconero, l'esterno sembra aver subìto un'involuzione e la dirigenza si starebbe guardando intorno per trovare un sostituto. Il brasiliano, appena arrivato in Italia dal Porto, dopo un breve periodo di ambientamento, sembrava essere davvero devastante e, soprattutto, in continua crescita. Crescita che, però, sembra essersi arrestata e ora i bianconeri, dopo aver rifiutato diverse offerte in passato, potrebbero lasciarlo partire. Su di lui ci sarebbero sempre Paris Saint-Germain e Manchester City ma non si esclude che altre big potrebbero sedersi al tavolo delle trattative. GOSENS - Per quel che riguarda il sostituto, nel taccuino degli appunti degli uomini di mercato bianconeri appare il nome dell'esterno atalantino Robin Gosens. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, l'Atalanta chiederebbe 40 milioni per lasciar partire il calciatore e le squadre interessate non potrebbero contare su uno sconto, vista l'approssimarsi della scadenza di contratto. La stessa Dea, infatti, ha la facoltà - data da una clausola sul contratto - di estendere di un anno l'accordo con Gosens, in scadenza nel 2022.