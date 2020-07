1









Stando a quanto riporta Tuttosport, l’Atalanta tenterà di resistere agli assalti per i propri big. Uno su tutti Zapata, ma per il quale il presidente Percassi chiede non meno di 70 milioni di euro, altrimenti resterà a Bergamo. Tra gli altri nerazzurri che hanno mercato ci sono Gosens e Gollini, che l’Atalanta non libera per meno di 30 milioni di euro. L’attaccante colombiano è stato recentemente accostato alla Juventus, alla ricerca di un nuovo attaccante per rimpiazzare il partente Higuain.