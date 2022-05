Resta caldo l'asse Torino-Londra, sponda Arsenal. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il ds della Juve Federico Cherubini è infatti tornato da Londra dopo aver riaperto il canale con i Gunners, sia per la possibile cessione di Arthur, sia per Gabriel: il difensore brasiliano classe 1997 è stato individuato come una delle prime scelte per rinforzare la difesa dopo l'addio di Giorgio Chiellini, ma sempre nella squadra inglese milita un'alternativa che Massimiliano Allegri accoglierebbe volentieri, il ghanese Thomas Partey. La (doppia) pista, quindi, resta viva.