L'arrivo di Pogba ha letteralmente rivoluzionato il centrocampo della Juve e non solo. Il Polpo però non sarà l'unico rinforzo, o almeno, l'unica modifica che Massimiliano Allegri apporterà alla mediana. Proprio per questo, la società della Continassa deve guardarsi attorno e cercare di capire chi potrebbe fare al caso di Madama. In questa lista rientra anche il brasiliano Arthur, ancora in attesa di capire cosa fare del suo futuro ma che potrebbe ricevere dei segnali nei prossimi giorni provenienti dall'Inghilterra. In queste ultime ore infatti, l'Arsenal sembra essere tornato fortemente sulle sue tracce e potrebbe sferrare l'assalto decisivo a stretto giro di posta.