Uno dei rebus ancora da risolvere in casa Juve è quello legato al futuro di Alvaro Morata. Lo spagnolo avrebbe convinto la società a riscattarne il cartellino ma la Vecchia Signora vorrebbe però ottenere un grosso scontro dai Colchoneros che intanto, avrebbero anche iniziato a guardasri attorno nel caso in cui vengano recapitate nuove offerte. Una pretendente potrebbe arrivare dall'Inghilterra, perchè stando alle ultime indiscrezioni di mercato anche l'Arsenal avrebbe compiuto i primi passi, disposti ad offrire fino a circa 30 milioni di euro per l'attaccante ex Real.