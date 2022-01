4









L'Arsenal fa sul serio. Nell'ultima conferenza stampa l'allenatore dei Gunners, Mikel Arteta, ha fatto il punto sul mercato. Oltre ad Arthur, i londinesi stanno puntando con forza Dusan Vlahovic. Il tecnico dell'Arsenal ha svelato le carte: la Juventus rischia di essere beffata.



ARTHUR E VLAHOVIC - Che all'Arsenal piacciano sia Arthur sia Vlahovic non è un mistero, ma sentirlo dire dall'allenatore Mikel Arteta fa un certo effetto e spaventa la Juventus, che ha deciso di andare all in sul centravanti serbo della Fiorentina. Il problema del gol, per i bianconeri, è serio: ha il secondo peggior attacco delle prime 10 dopo quello del Torino, che però fa un altro tipo di campionato rispetto a quello della squadra di Allegri.



PARLA ARTETA - Ma cosa ha detto Arteta in conferena stampa? "Arthur e Vlahovic? La volontà è chiara, è quello che vogliamo fare, ma la situazione sul mercato è complicata. Dobbiamo scegliere i giocatori giusti che ci permettano di fare il salto di qualità. Ci stiamo provando, ma non so se ci riusciremo, non basta la volontà, servono anche certe condizioni". Juve avvisata.