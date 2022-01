Si continua a parlare di mercato in casa Juve, specie per quanto riguarda il centrocampo. Come ribadisce l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l'Arsenal resta in pressing sul brasiliano Arthur, che però potrebbe partire solo nel caso in cui i bianconeri trovassero un suo sostituto: Cherubini e colleghi stanno dunque pensando a uno tra Nicolò Rovella - in prestito al Genoa dove però lunedì sera si è procurato un infortunio muscolare, ancora da valutare con esattezza - e lo svizzero Denis Zakaria, in scadenza di contratto a giugno con il Borussia Moenchengladbach.