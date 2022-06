La Juve è ancora alla ricerca di un esterno d'attacco da consegnare a Max Allegri e la situazione legata alla trattativa Di Maria non sembra essere una cosa celere. Proprio per questo, Madama avrebbe messo nel mirino anche altri obiettivi e uno di questi è l'esterno in uscita dal City Gabriel Jesus. Sul brasiliano però c'è la forte concorrenza dell'Arsenal che, stando a quanto riportato anche da Sky Sport sarebbe ad un passo dal vestire la maglia dei Gunners.