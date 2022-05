In entrata e in uscita. La Juventus, sul fronte mercato, lavora egualmente sui due fronti. In tutto questo, l’obiettivo è quello di alzare il livello del centrocampo bianconero, reparto più volte finito nel mirino per prestazioni non convincenti, sia a livello individuale che di collettivo. Per questo, si spinge sull’acceleratore per chiudere quanto prima la pratica Pogba; in questo senso, la palla passa al francese, che dovrà decidere se accettare l’offerta che la Juve ha presentato al suo entourage.



In entrata e in uscita, si diceva. Secondo quanto riporta la Gazzetta oggi, l’eventuale arrivo di Pogba potrebbe alzare le possibilità che Weston McKennie lasci Torino. Lo statunitense era una pedina imprescindibile, per la capacità di inserirsi e far male alle difese avversarie: questo compito verrà preso da Pogba, di cui diventerebbe un’alternativa. Per questo, la Juventus sarebbe pronta al sacrificio, gli estimatori di McKennie, in tutta Europa, di certo non mancano.