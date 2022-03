La Juve vuole provarci seriamente per Ryan Gravenberch. A confermarlo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dall'Olanda e riportate dal De Telegraaf, secondo cui l'Ajax chiede per il suo cartellino almeno 35 milioni di euro. La strada per arrivare al centrocampista classe 2002, insomma, non sembra di quelle più facili: su di lui, poi, ci sono anche Bayern Monaco e Real Madrid, con cui in estate potrebbe scatenarsi una vera e propria asta. Resta da capire la cifra che i bianconeri sono disposti a investire per provare a battere la concorrenza.