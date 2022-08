Evoluzioni continue sul fronte. A raccontare le ultime è calciomercato.com: "L'agente del polacco, David Pantak è in Italia, in attesa della fumata bianca da parte della Juventus. Appena i bianconeri daranno l'ok definitivo, Milik tornerà in Serie A dopo l'esperienza vissuta al Napoli dal 2016 al 2021. Il motivo dell'attesa è legato alla situazione di Depay. L'olandese, obiettivo primario di Cherubini e Arrivabene, dovrebbe però abbassare le ultime richieste economiche che sfiorano i 10 milioni considerando i bonus".