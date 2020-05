Non c'è solo la Juve su Jorginho. Joao Santos, agente del calciatore, ha ribadito pochi giorni fa come due top club internazionali e non italiani (quindi non la Juventus ndr.), lo abbiano contattato per acquistarlo in estate dal Chelsea. Paratici avvisato, dunque, se la Juve vuole mettere le mani sull'italo brasiliano ci sarà da battere un'agguerrita concorrenza. La valutazione del calciatore è attorno ai 40 milioni di euro e Sarri lo vorrebbe per rifondare il centrocampo della Juventus.