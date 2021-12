, procuratore (tra gli altri) di, ha parlato dei suoi due assistiti ai microfoni del Corriere dello Sport: "Credo sia presto per parlare del loro ritorno alla, ma sono ovviamente molto contento di come stiano andando le cose. Fagioli ha fatto la scelta giusta, doveva giocare con continuità e stanno emergendo tutte le sue qualità, anche per lo straordinario lavoro dell’allenatore Pecchia, che lo conosceva bene e lo sta mettendo nelle condizioni di rendere al massimo. Beruatto era andato bene a Vicenza, sta facendo ancora meglio a Pisa, anche lì con un eccellente tecnico e un progetto molto solido del club. Lui ha testa e fisico, vedrete che stupirà chi all’inizio non era del tutto convinto del suo talento".