Nei mesi scorsi vi abbiamo parlato dell'interesse di molti club, tra cui la Juventus e il Milan, per il nuovo astro nascente del calcio georgiano Khvicha Kvaratskhelia, attualmente in forza al Rubin Kazan. Queste le parole di suo papà a Sportall: "Posso assicurare che al 100% mio figlio non resterà nel suo attuale club. Parlerà con molte società ma prima si riposerà a mente fredda e deciderà con chi giocare. Non resterà in Russia". Kvaratskhelia ha messo paura alla Spagna di Morata durante l'ultima finestra delle nazionali e costa oltre 20 milioni di euro.