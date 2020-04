Layvin Kurzawa è una idea per il futuro della fascia sinistra della Juve. L’idea del suo entourage rimane la stessa di qualche mese fa: portarlo in Italia, proprio ai bianconeri. La Juve però tentenna e, secondo quanto riferito da Sport, Kurzawa sarebbe molto tentato dalle lusinghe del Barcellona. Kurzawa può rappresentare un'occasione perché si libererà a parametro zero, ma come riporta Calciomercato.com la Juve ha un altro piano per la fascia sinistra: a fine stagione infatti tornerà Luca Pellegrini dal prestito al Cagliari, e l’idea dei bianconeri è di puntare su di lui.