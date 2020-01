Kurzawa sarà un nuovo giocatore della Juventus. La trattativa procede spedita e, incassati i sì del laterale ex Monaco e di Mattia De Sciglio, i bianconeri aspettano solo di formalizzare l'affare con il Psg. Come riporta Goal.com, non c'è infatti nessun rischio che altre squadre subentrino nella trattativa, con Kurzawa che è in scadenza di contratto il prossimo giugno. Quindi, si tratta solo di attendere l'ufficiale fumata bianca.