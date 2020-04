La Juve continua a pensare alla prossima stagione, con un mercato che dovrà per forza di cose regalare almeno un terzino sinistro, che aggiunga qualità e sostanza al reparto arretrato. Tra i profili monitorati dai bianconeri c'è Layvin Kurzawa, difensore del PSG. Secondo quanto riferito da As, sia il francese che Thomas Meunier non rinnoveranno il loro contratto, in scadenza a giugno del 2020. I due esterni difensivi piacciono alla Juve, che però dovrà stare attenta alla concorrenza del Barcellona, interessato più a Kurzawa che a Thomas Meunier.