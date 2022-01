1









Dejan Kulusevski è ormai ad un passo dal trasferirsi al Tottenham. Paratici, insieme all'ex sodale Cherubini, lavora sulle cifre dell'affare. Come riporta calciomercato.com:



"Per lo svedese Paratici è arrivato amettere sul piatto un'offerta in prestito onerso da 4-5 milioni di euro con diritto di riscatto che si può trasfromare in obbligo per una valutazione complessiva da 40 milioni, ma solo in caso di raggiungimento della qualificazione alla Champions degli uomini di Antonio Conte".