Nelle ultime ore Juventus e Milan hanno provato a imbastire una trattativa per il passaggio di Dejan Kulusevski dal bianconero al rossonero. In effetti lo svedese è un giovane e potenziale top player, profilo che nell'ultimo periodo affascina la dirigenza di Milanello. Secondo la Gazzetta dello Sport, però, sarebbero bastate le prime verifiche per capire che la tentazione dei vertici milanisti s’è scontrata con le differenti esigenze dei due club. A Torino avrebbero acconsentito al prestito ma solo con un obbligo di riscatto, anche entro 18 mesi: il Milan invece non vuole il riscatto obbligatorio.