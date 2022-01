13









Kulusevski non ha convinto. Potrebbe essere questo, in sintesi, un titolo alla prima parte di stagione, alla prima esperienza del calciatore svedese con Massimiliano Allegri. Non è un segreto, il tecnico livornese non ha ricevuto, nelle occasioni concesse, le risposte che si aspettava dal calciatore. Per questo, di fronte ad un’offerta ritenuta congrua, Kulusevski potrebbe lasciare la Continassa già a gennaio.



CAMBIO DI STRATEGIA – C’è, però, un’ultima ora. Sì, perché, fino ad oggi, si è parlato solo di un trasferimento definitivo. In sostanza, la Juventus si sarebbe seduta al tavolo delle trattative solo per far cedere Kulusevski a titolo definitivo. Da oggi, invece, si registra un cambio di paradigma. La dirigenza bianconera, infatti, apre anche ad offerte di prestito, e secondo quanto riporta Gazzetta ci sarebbe già stata un'offerta dell'Everton, rimablzata dal calciatore. Una mossa che potrebbe accelerare l’uscita di Kulusevski nella sessione di mercato di gennaio.