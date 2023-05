Il futuro di Dejanè ancora un rebus. La permanenza a Londra con riscatto del Tottenham o il ritorno alla Juve? Il club londinese può riscattarlo per 26 milioni di sterline, ma per il momento non si è ancora mosso. E Lo stesso Kulusevski ha parlato ai microfoni dell'Evening Standard: "Devo parlare con il club, onestamente non abbiamo avuto il tempo di farlo perché è stato molto difficile negli ultimi mesi. Abbiamo solo cercato di fare del nostro meglio e ottenere più vittorie possibili, quindi parlerò con il club e vedremo qual è il piano da parte loro e da parte mia. Amo il Tottenham, ma devo parlare con il club e vedere quali sono i loro pensieri e come si prospetta il futuro. Dobbiamo ancora parlarne".