Si fa sempre più complicato il rinnovo con il Napoli di Kalidou Koulibaly. Secondo quanto riportato da Il Corriere del Mezzogiorno, nemmeno l'ultima proposta di Aurelio De Laurentiis - un ingaggio da 4 milioni di euro di base fissa, con bonus tali da portarlo ai 4.5 - ha convinto il difensore senegalese, ritenuto tanto importante da rappresentare "un'eccezione alla "spending review" per il suo valore tecnico ed umano, il peso emotivo per la piazza già orfana di Insigne e probabilmente di Mertens, e soprattutto per la stima di Spalletti". "De Laurentiis - prosegue il quotidiano - potrebbe alzare ancora la sua proposta, servirà almeno superare il tetto dei 5 milioni e lo stipendio sarebbe comunque più basso di quello attuale". La Juve, intanto, resta alla finestra.