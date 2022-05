Juventus e Barcellona si contendono Koulibaly. È quanto afferma Tuttosport, che apre in prima pagina: "Koulibaly, che partita Allegri-Xavi". Secondo il quotidiano torinese il difensore del Napoli, in scadenza nel 2023, non rinnoverà il suo contratto. Così Juve e Barça tentano il colpo, cercando di strapparlo a condizioni favorevoli. Ma attenzione alla variabile Chelsea.