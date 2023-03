L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sul mercato della Juventus e in particolare sulla situazione delle corsie esterne. In particolare, parla di Filip Kostic. Secondo il quotidiano infatti, il serbo, autore di una grande stagione con la Juve, potrebbe essere sacrificato sul mercato ma solo se arrivasse una grande offerta. L'ex Eintracht era arrivato a Torino per meno di 20 milioni di euro.