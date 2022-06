Come racconta Gazzetta, Kostic non ha dubbi e ha già detto sì ai bianconeri: con il suo procuratore Alessandro Lucci i contatti sono continui e costanti ed è già stato raggiunto un accordo di massima sullo stipendio: per lui è pronto un triennale da circa 2,5 milioni di euro netti a stagione più bonus. La Serie A evidentemente era nel suo destino: piaceva all’Inter, ci provò la Lazio, ma adesso c’è solo la Juventus nei suoi pensieri. Sognava la Champions, ora potrebbe giocarla accanto a Vlahovic, suo compagno di nazionale.