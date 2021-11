Iniziano le manovre di mercato, in vista della sessione invernale, quella definita di "riparazione". La Juventus si muove per operare a centrocampo, reparto in sofferenza e che avrà bisogno di nuovi innesti. Prima, però, dovrà necessariamente cedere. Un assist potrebbe arrivare dal Liverpool che, secondo quanto riporta ESPN, sarebbe interessato ad Aaron Ramsey.