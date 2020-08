Futuro sempre più lontano dalla Juventus per Sami Khedira. Per il centrocampista bianconero ci sono diverse piste, come riporta il Corriere dello Sport: dalla Bundesliga al Qatar, passando per Premier League e MLS, dove potrebbe andare insieme a Gonzalo Higuain. Sono loro due, infatti, i nodi del mercato bianconero. Quelle incognite alle quali dovrà lavorare Fabio Paratici prima di sbloccare operazioni in entrata. La soluzione per Khedira potrebbe essere anche una rescissione del contratto.