La Juventus è al lavoro per sfoltire la rosa: piazzare i giocatori in esubero per fare plusvalenze e sistemare il bilancio, questo è l'obiettivo primario della società nel prossimo mercato. Tra le possibili cessioni potrebbe rientrare anche, che quest'anno ha saltato quasi tutta la stagione a causa di infortuni e ricadute. Secondo La Gazzetta dello Sport il centrocampista tedesco però vorrebbe rimanere alla Juve: ha un contratto fino al 2021 e non ha intenzione di lasciare Torino.