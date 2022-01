Il futuro di Franck Kessié è sempre più lontano da Milano. Sul centrocampista ivoriano, in scadenza di contratto il prossimo giugno, c'è da tempo anche la Juventus. Ma al momento la destinazione più probabile per Kessié sembra la Premier League, con Tottenham e Liverpool che avrebbero già presentato delle offerte. La Juventus resta alla finestra, consapevole che difficilmente la frattura con il Milan verrà ricomposta: tanto che i rossoneri, come riporta il Corriere dello Sport, stanno proseguendo i colloqui con Jorge Mendes per Renato Sanches; a giugno, con Kessié lontano da Milanello, Maldini potrà sferrare l'attacco al portoghese del Lille.