Moise Kean aspetta il via libera definitivo per trasferirsi all'Atletico Madrid . Già nei prossimi giorni potrebbe svolgere le visite mediche in Spagna. La Juve quindi si ritroverà con quattro attaccanti a metà stagione. Ma Kean sarà sostituito? Con ancora venti partite da disputare in caso di partecipazione alla finale di metà maggio di Coppa Italia non è all’ordine del giorno la possibilità di rimpiazzare Moise. Questo il piano del club bianconero, che si affida al reparto composto da Milik, Vlahovic, Yildiz e Chiesa. Quest'ultimo alle prese con problemi al ginocchio.