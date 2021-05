Nel vertice andato in scena tra Pavel Nedved e Mino Raiola raccontato da Tuttosport, è stato discusso anche il nome di Moise Kean, ex bianconero venduto all’Everton nell’estate del 2019 per quasi 30 milioni. L’annata al Paris Saint-Germain l’ha consacrato, spingendo i parigini a trattare il classe 2000 con i Toffees, che l’avevano ceduto in prestito secco. La Juve rimane guardinga, pronta ad approfondire i discorsi nel caso in cui Kean diventi una priorità del nuovo ciclo targato Allegri.