Fino ad oggi, il Moise Kean 2.0 alla Juventus non è andato come ci si sarebbe aspettati in estate. L'attaccante ha faticato, fin qui, ad entrare pienamente nei meccanismi della squadra di Allegri e in certe fasi della stagione è sembrato al di fuori del progetto sportivo del tecnico livornese. Su di lui è ancora forte l'interesse del Paris Saint-Germain. Interesse che, se dovesse concretizzarsi in un trasferimento estivo, porterebbe la Juve a cercare un sostituto. In questo senso, il maggior indiziato è Giacomo Raspadori del Sassuolo.