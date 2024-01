La stagione di Moisepotrebbe proseguire lontano da Torino, con l'ipotesi del prestito, tra Serie A ed estero. In Italia sul giocatore ci sarebbero sia la Fiorentina che il Monza, ma stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport alcuni intermediari avrebbero offerto l'attaccante classe 2000 della Juventus anche al Milan. Ore di valutazione per il futuro dell'attaccante originario di Vercelli che per il momento è ancora ai box per via dell'infortunio alla tibia, si allena ancora a parte alla Continassa.