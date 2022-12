Non emergono notizie positive per la Juve sul fronte Kasrdorp. I bianconeri hanno infatti inserito il giallorosso nella lista degli obiettivi per la sessione di gennaio, ma solo ed esclusivamente con la formula del prestito e diritto di riscatto. Ipotesi non gradita dalla Roma, perchè stando a quanto riportato in questi istanti da Sky Sport il club capitolino sarebbe disposto a lasciarlo partire solo a titolo definitivo.