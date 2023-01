Proseguono i contatti tra Juve e Roma per discutere del futuro di Rick Karsdorp. L'olandese è infatti finito ai margini dopo l'accesa discussione con Mourinho e i bianconeri stanno sondando il terreno per capire il reale margine dell'operazione. I giallorossi pretendono almeno 10 milioni di euro per lasciarlo partire, cifra che Madama non intenderebbe versare nelle casse del club capitolino, la quale non vorrebbe andare oltre i 5 milioni di euro.