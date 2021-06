Appare molto difficile che possa concretizzarsi. Nonostante questo, Harry Kane, in partenza dal Tottenham, compare nella lunga lista dei nomi valutata dalla dirigenza della Juventus per l'attacco del prossimo anno. Nel frattempo, la punta ha parlato in conferenza stampa del suo prossimo futuro: "Ad essere onesto, quando vado in Nazionale penso solo all'Inghilterra. Mio fratello è il mio agente, ma l'unica volta che ci siamo parlati seriamente mi ha detto: "Buona fortuna, vinci e porta l'Inghilterra avanti. Dopo le partite, ho un fisioterapista che controlla che sia tutto ok, ma escluso quello non ho altri contatti. Ho ricevuto messaggi di buona fortuna e cose del genere, ma nulla a che fare con cose personali o del club. Non mi disturbano i rumors. Quando sono qui con i ragazzi cerco di aiutarli, di essere un leader in squadra. Ho bisogno di conoscere i ragazzi, vedere cosa stimola certi giocatori e aiutare i più giovani, così sento di aver abbastanza da non preoccuparmi di altro".