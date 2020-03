La Juve continua a pensare sia al presente che al futuro. L'attacco è un reparto che la prossima estate potrebbe subire delle modifiche. Se Dybala sembra sicuro di restare, altrettanto non si può dire di Gonzalo Higuain, che potrebbe fare le valigie e andare via. Tra le idee del CFO bianconero Fabio Paratici torna dunque d'attualità Harry Kane, centravanti del Tottenham. Secondo quanto riferito da Tuttosport l'inglese sarebbe stanco degli Spurs e avrebbe voglia di una nuova avventura, che potrebbe dunque essere anche in Italia, a Torino.