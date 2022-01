La Sampdoria cerca un attaccante sul mercato. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la trattativa più calda è quella per il franco-camerunese Jean-Pierre Nsame (classe 1993), in forza al club svizzero dello Young Boys. I blucerchiati hanno messo la freccia per battere la concorrenza di Salernitana (sul brasiliano Kaio Jorge della Juventus, proposto anche a Cagliari, Lazio e Sampdoria) e Venezia, che punta Lapadula del Benevento in Serie B.