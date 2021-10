Un buonesce sconfitto dal match di San Siro contro il Milan. "La migliore prestazione stagionale", dice con rammarico l'allenatore granata Ivan, che poi a domanda surisponde: "Deve trovare calma, tranquillità e lavoro quotidiano. Si parla troppo (il riferimento è al mercato e al contratto, ndr) lasciamolo stare e lasciamolo lavorare affinché trovi la forma per il bene del Torino. Qui dobbiamo pensare alla squadra e non alle individualità. Belotti è splendido come approccio, deve trovare la forma migliore anche perché gli ultimi due anni non sono stati positivi per lui dal punto di vista dei gol e del gioco. Ma sta lavorando bene, farà una grande stagione".