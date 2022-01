Julian Alvarez, attaccante argentino del River Plate, piace a tanti club, compresi alcuni di Serie A. Su di lui ci sono Juventus, Milan, Inter e soprattutto Fiorentina, che ha provato a portarlo in Italia avvicinandosi alla clausola da 20 milioni di euro. Secondo quanto riportato da TyC Sports, però, la destinazione non sarebbe gradita al giocatore: Alvarez, infatti, vorrebbe giocare in uno dei principali club europei. La Fiorentina, secondo lui, non rientra tra questi.