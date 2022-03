Nel quartier generale della Continassa si continua a lavorare in ottica futura e tanti sono gli obiettivi di mercato finiti sulla lista di Nedved e Arrivabene. Dopo aver sistemato l'attacco, i reparti che richiedono maggiori ritocchi sono difesa e centrocampo, considerando soprattutto l'età avanzata di Bonucci e Chiellini che si avviano verso la fine della loro carriera. Ma i bianconeri stanno lavorando anche a centrocampo e in queste ore un assist al bacio potrebbe arrivare dall'Inghilterra. Stando a quanto riferito da Calciomercato.com infatti, il centrocampista italiano Jorginho Frello avrebbe chiesto la cessione del suo cartellino al Chelsea, iniziandosi già a guardare intorno per quello che sarà il suo futuro. Per Madama potrebbe essere una ghiotta occasione, soprattutto se le cifre dell'operazione saranno permissive.