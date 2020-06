Lo scambio Arthur-Pjanic sta entrando nel vivo, ma la Juventus non smette di pensare anche Jorginho, pallino di Maurizio Sarri. Il centrocampista del Chelsea sarebbe il regista ideale per il tecnico toscano, ma la strada sembra in salita. A gettare acqua sul fuoco ci ha pensato l’agente del nazionale azzurro, Joao Santos, che ha parlato del futuro del suo assistito a calciomercato24.com: “Penso sia molto difficile che arrivi un’offerta per Jorginho, non c’è una squadra che in questo momento particolare possa fare questo tipo d’investimento". Operazione difficile per la Juve, che sta cercando di chiudere per Arthur.