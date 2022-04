1









C'è un nome in cima alla lista dei desideri della Juventus e di Massimiliano Allegri per la prossima stagione. L'obiettivo primario dei bianconeri è l'azzurro Jorginho del Chelsea, ritenuto il profilo giusto per alzare la qualità a centrocampo e avere, finalmente, qualcuno in grado di ricoprire il compito di regista. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, però, sarebbero pronte anche delle alternative, se l'affare non dovesse andare in porto. Prima di tutto, lo spostamento definitivo di Manuel Locatelli nel ruolo di play basso, per poi andare a inserire una mezzala di qualità. In questo caso, i nomi più caldi sono quelli del grande ex Paul Pogba, in scadenza con il Manchester United, e di Sergej Milinkovic-Savic, vicino a dire addio alla Lazio.