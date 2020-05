La Juve continua a lavorare per il presente, ma con un occhio anche al prossimo futuro. Un reparto che ha bisogno di essere rinnovato, almeno in parte, è l’attacco. Secondo quanto riferito da Tuttosport l’ultima idea per i bianconeri è Raul Jimenez, punta messicana del Wolverhampton. Il club inglese ha fissato il prezzo dell’attaccante, 22 gol in 44 partite in campionato e coppe in questa stagione con i Wolves, in 50 milioni di euro. Gli uomini mercato della Juve ne stanno parlando con Mendes, l’agente del giocatore, con cui i rapporti sono ottimi. Nuovo nome per l’attacco della Juve…